Covid: sospensione e stop stipendio per lavoratori no green pass, ma nessuna multa

Roma, 15 set. (Adnkronos) – Sospensione dal lavoro e stop allo stipendio. Ma nessuna multa per i lavoratori che si presenteranno al lavoro, per 5 volte, senza green pass. In sintesi, la stessa linea adottata per la scuola. E' questa, a quanto apprende l'Adnkronos, una delle misure contenute nel provvedimento che domani -alle 10.30- approderà sul tavolo della cabina di regia tra il premier Mario Draghi e i capidelegazione delle forze di maggioranza, in vista del Cdm delle 16.

Lo rivelano fonti di governo, spiegando che non dovrebbero esserci multe per i lavoratori che si presenteranno ai tornelli sprovvisti di green pass.