Covid, Speranza: 2,5 milioni di italiani con terza dose

Roma, 10 nov. (askanews) – “I numeri in Italia oggi sono molto positivi e importanti. A stamattina, alle 7, siamo a 86,62% di persone che hanno avuto le prime dose, e all’83,77% di persone che hanno completato il ciclo vaccinale. Dobbiamo insistere perché ogni singolo vaccino in più ci consente di avere uno scudo più forte rispetto alle settimane che stanno per arrivare”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso del question time alla Camera.

“A stamattina, il richiamo (terza dose, ndr) è stato offerto a 2.409.596 persone. Nella giornata di oggi supereremo 2,5 milioni di persone”, ha aggiunto Speranza.