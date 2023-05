Covid: Speranza, 'Commissione? Maggioranza vuole clava politica, lo spirito è no vax'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Una commissione si può fare in tanti modi, il modo in cui lo fa questa maggioranza sa di clava politica per colpire gli avversari". Lo ha detto Roberto Speranza su SkyTg24. "Se si vuole ragionare su quegli anni io sono il primo, ma se l'intent...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Una commissione si può fare in tanti modi, il modo in cui lo fa questa maggioranza sa di clava politica per colpire gli avversari". Lo ha detto Roberto Speranza su SkyTg24.

"Se si vuole ragionare su quegli anni io sono il primo, ma se l'intento del governo è solo colpire chi in quella fase aveva responsabilità -ha proseguito Speranza- Ci sono le Regioni? Dobbiamo discutere anche delle responsabilità degli scienziati? C'è un pò di spirito no vax in questo impianto, è una cosa politica per colpire Conte e Speranza".