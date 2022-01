Covid: Speranza, 'due terzi in terapie intensive no vax, norme per ridurre ospedalizzazione'

Roma, 5 gen. (Adnkronos) – "Un Consiglio dei ministri importante che ha approvato all'unanimità norme rilevanti e che crediamo ci possano aiutare nelle prossime settimane a contrastare il virus. La cosa più importante è l'estensione dell'obbligo vaccinale a tutti i cittadini che hanno sopra i 50 anni: sul posto di lavoro verranno controllati con il super green pass.

Il concetto per noi fondamentale è che due terzi dei ricoveri nelle terapie intensive è per non vaccinati e in area medica il 50%" di no vax, "il peso sulle ospedalizzazioni è nell'ambito dei non vaccinati, quindi le scelte che stiamo facendo è restringere il più possibile l'area dei non vaccinati, perché è quella che pesa significativamente sui nostri ospedali. Dobbiamo lavorare per ridurre al massimo le ospedalizzazioni, quello che stiamo facendo con queste norme".

Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, lasciando Palazzo Chigi al termine del Cdm.