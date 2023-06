Covid: Speranza, 'fatto il possibile in quei giorni terribili, sempre avuto fiducia in giustizia'

Roma, 7 giu. (Adnkronos) – "La procura di Brescia ha appena archiviato il procedimento a carico mio e di Giuseppe Conte relativo alla gestione della pandemia. Sono molto sollevato da questa decisione". Così Roberto Speranza su Fb.

"L’Italia, pur tra mille difficoltà e colpita per prima in Occidente, ha dimostrato durante l’emergenza Covid di essere un grande Paese. Personalmente ho fatto davvero tutto il possibile in quei giorni terribili per difendere la salute degli italiani", aggiunge Speranza.

"La cosa più difficile di queste settimane è stata spiegare ai miei figli cosa stesse accadendo. Ma ho sempre avuto fiducia nella giustizia e oggi è emersa la verità. Voglio dire grazie dal profondo del cuore a tutte le persone che mi sono state vicine", conclude Speranza su Fb.