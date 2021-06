Covid: Speranza, 'in zona bianca Emilia R., Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Trento'

Milano, 11 giu. (Adnkronos Salute) – "Finita questa conferenza stampa tornerò al ministero della Salute e firmerò una nuova ordinanza, come ogni venerdì. E' un'ordinanza che ritengo importante perché porta in zona bianca una parte molto larga del nostro Paese, circa il 50% dei nostri concittadini.

Questa ordinanza prevederà la zona bianca per le Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e per la Provincia autonoma di Trento. E' un segnale importante e incoraggiante che segnala come siamo sulla strada giusta, pur continuando io ad avere parole di prudenza". E' quanto ha spiegato il ministro della Salute Roberto Speranza, aprendo la conferenza stampa di oggi che fornirà sia un aggiornamento sulla campagna vaccinale che sull'andamento epidemiologico Covid-19.