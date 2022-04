Covid: Speranza, 'obbligo mascherine fino al 15 giugno in ospedali e Rsa, trasporti, cinema'

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) – “Dal 31 marzo abbiamo superato lo stato di emergenza, ma non siamo fuori dalla pandemia e serve ancora cautela. Pochi minuti fa è stato approvato un emendamento in Commissione" Affari sociali della Camera "che proroga l’uso della mascherina fino al 15 giugno in ambito sanitario, ospedali e rsa, nel trasporto pubblico locale e a lunga distanza, negli studi professionali, nei cinema e teatri e negli eventi sportivi al chiuso”.

Lo ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza, nel suo intervento alla conferenza Anaao Giovani a Roma.