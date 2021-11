Roma, 28 nov. (Adnkronos) – "Aspettiamo che arrivino analisi approfondire, oggi è giusto essere preoccupati e prendere misure precauzionali ma è sbagliato arrivare a conseguenze" sulla variante Omicron "che non hanno evidenza scientifica". Il ministro della Salute, Roberto Speranza, a In Mezz'ora In Più.