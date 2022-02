Covid, Speranza: “Siamo finalmente in una fase che appare diversa”

"Per la prima volta dopo molte settimane guardiamo con maggiore fiducia a numeri che stanno migliorando nella lotta al Covid" ha affermato Speranza

Il Ministro Speranza commenta gli ultimi dati della curva epidemiologica covid riguardo i nuovi contagi e le ospedalizzazioni in Italia: “Siamo finalmente in una fase che appare diversa dai mesi precedenti”.

Speranza: “Nuova fase del Covid”

“Siamo finalmente in una fase che appare essere diversa da quella dei mesi precedenti.

Dobbiamo tenere i piedi per terra ma per la prima volta dopo molte settimane guardiamo con maggiore fiducia a numeri che stanno migliorando nella lotta al Covid”. Con queste parole il Ministro della Salute Roberto Speranza ha commentato gli ultimi dati della curva epidemiologica in Italia durante la conferenza stampa virtuale organizzata da Aiom in occasione della Giornata mondiale contro il cancro.

Covid, gli ultimi dati ISS

In base agli ultimi dati ISS infatti, l‘ indice Rt in Italia scende 0,93 al di sotto della soglia epidemica e in calo rispetto allo 0,97 della precedente rilevazione.

Inoltre si consolida il trend di diminuzione dell’incidenza settimanale pari a 1362 ogni 100 mila abitanti contro 1823 della settimana precedente.

Speranza: “Abbassamento contagi grazie a vaccini e comportamenti corretti”

Un risultato raggiunto secondo il Ministro soprattutto grazie alla campagna vaccinale: “Grazie ai vaccini e ai comportamenti corretti delle persone siamo finalmente in condizioni di registrare un abbassamento del numero dei contagi e soprattutto una stabilizzazione e in alcuni casi una riduzione delle ospedalizzazioni“, ha aggiunto il ministro.