Durante il Question Time alla Camera, Speranza ha annunciato che il Ministero della Salute predisporrà gli elenchi degli over 50 non vaccinati.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni rispetto all’obbligo vaccinale imposto agli over 50. A questo proposito, il ministro ha rivelato che verranno redatti “elenchi dei soggetti inadempienti”.

Covid, Speranza sull’obbligo vaccinale: “Predisporremo gli elenchi degli over 50 non vaccinati”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alle modalità di accertamento delle violazioni dell’obbligo vaccinale per gli over 50, recentemente imposto con l’approvazione del nuovo Decreto Covid, votato in Consiglio dei Ministri lo scorso 5 gennaio.

Nel corso del Question Time alla Camera che si è tenuto nella giornata di mercoledì 12 gennaio, quindi, il ministro Speranza ha comunicato quanto segue: “Sarà cura del ministero della Salute predisporre gli elenchi dei soggetti inadempienti all’obbligo vaccinale per gli ultra 50enni anche acquisendo direttamente dal sistema della Tessera sanitaria le informazioni relative alla somministrazione dei vaccini acquisite giornalmente dall’anagrafe vaccinale nazionale”.

Covid, Speranza sull’obbligo vaccinale: “Predisporremo gli elenchi degli over 50 non vaccinati”

Covid, Speranza sull’obbligo vaccinale: “Avremo il supporto di sistemi informatizzati e dell’Agenzia delle entrate”

Il ministro della Salute, poi, ha precisato: “Anche se la verifica dell’inadempimento sarà in prima battuta con sistemi informatizzati, il decreto legge prevede una fase di contraddittorio con il rispetto dei principi enunciati a riguardo dalla Corte Costituzionale, in particolare il Ministero della Salute avvalendosi dell’Agenzia delle entrate invierà una comunicazione ai soggetti inadempienti i quali potranno trasmettere alla Asl competente l’eventuale certificazione relativa al differimento o all’esenzione dall’obbligo vaccinale“.

Covid, Speranza sull’obbligo vaccinale: “Rivendico la scelta dell’obbligo per gli over 50”

L’intervento del ministro Speranza durante il Question Time alla Camera è proseguito con le seguenti osservazioni: “La norma è conforme al regolamento europeo 679 del 2016 che consente il trattamento dei dati relativi alla salute per motivi di interesse pubblico”.

Infine, sollecitato a rispondere a un’interrogazione incentrata sulle modalità che regoleranno l’accertamento dell’obbligo vaccinale per gli over 50, il ministro ha affermato: “Rivendico la scelta di obbligo sopra i 50 anni per ridurre l’area dei non vaccinati, di poco superiore al 10%.

Questo pezzetto di popolazione comporta due terzi degli ingressi in terapia intensiva e il 50% nelle aree mediche”.