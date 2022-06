Covid, Speranza: “Sull’isolamento dei casi positivi non di discute”

Il ministro Speranza ha affermato che sull'isolamento dei casi positivi non c'è alcuna discussione aperta: "Chi è contagiato deve rimanere a casa".

Dopo la proposta del sottosegretario Costa di dire addio all’isolamento dei casi positivi al Covid, il ministro Speranza è intervenuto per ribadire che è fuori discussione che chi contrae il virus continui ad osservare la quarantena prevista. Non sono all’ordine del giorno revisioni delle restrizioni.

Speranza sull’isolamento dei positivi

Intervistato da Repubblica, l’esponente del governo ha evidenziato come si sia gradualmente superato il grosso delle restrizioni e dichiarato che non sono all’ordine del giorno revisioni. Anche se la sfida è ora quella di puntare sulla responsabilità dei singoli e convivere con l’infezione, “chi è contagiato deve rimanere a casa, l’isolamento non si discute“.

Ha poi spiegato che le mascherine in certi casi continuano a essere raccomandate, i più fragili devono essere sempre tutelati e la campagna di vaccinazione ripartirà con i richiami autunnali coinvolgendo il più possibile i presidi territoriali (medici di famiglia e farmacie) e con la riapertura di alcuni grandi hub.