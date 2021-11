Roma, 16 nov. (Adnkronos) – "La stragrande maggioranza degli italiani si è vaccinata ed ha accettato tutte le misure di contenimento: economiche e sociali. Una piccola minoranza non ha il diritto di mettere a repentaglio i sacrifici fatti finora. È il momento di norme più restrittive per i no vax".

Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Dario Stefano, presidente della commissione Politiche Ue.