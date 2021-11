Covid, studio dell’Iss: “Morti e contagi quattro volte più alti tra i non vaccinati”

L'ultimo studio dell'Iss sull'andamento della pandemia da Covid ha svelato che contagi e morti sono 4 volte più alti tra non vaccinati.

Covid, studio dell’Iss: i decessi tra vaccinati e non vaccinati

Grazie all’ultimo report diffuso dall’Istituto superiore di Sanità (Iss), è arrivata un’altra evidenza scientifica sull’efficacia dei vaccini contro il Covid.

I dati svelano che nel periodo compreso tra il 24 settembre e il 24 ottobre, i decessi registrati tra i non vaccinati sono 4 volte di più rispetto a quelli tra i vaccinati. Ci sono stati 4,17 morti ogni 100.000 abitanti tra i non vaccinati e 1,06 decessi ogni 100.000 abitanti tra chi ha ricevuto il vaccino.

Covid, studio dell’Iss: i contagi

Stessa situazione per quanto riguarda i contagi.

Anche in questo caso si parla di numeri 4 volte più alti per i non vaccinati. Nel periodo dal 15 ottobre al 14 novembre l’incidenza dei casi in Italia è stata pari a 643 casi ogni 100.000 abitanti per quanto riguarda i non vaccinati e di 165 casi ogni 100.000 abitanti tra i vaccinati. Si tratta di dati molto significativi che servono a far capire che i vaccini contro il Covid si stanno rivelando efficaci.

Covid, studio dell’Iss: ricoveri e terapie intensive

Grande divario anche per quanto riguarda le terapie intensive. Nel periodo dall’8 ottobre al 7 novembre, l’incidenza delle ospedalizzazioni tra i non vaccinati è stata 10 volte più alta rispetto a quella dei vaccinati. Si parla di 5,12 ricoveri ogni 100.000 abitanti per i non vaccinati e 0,52 ricoveri ogni 100.000 abitanti per i vaccinati. Per quanto riguarda le ospedalizzazioni ordinarie, l’incidenza tra i non vaccinati è 6 volte più alta rispetto ai vaccinati.

In questo caso si parla di 38,8 ospedalizzazioni ogni 100.000 abitanti per i non vaccinati e 6,8 ospedalizzazioni su 100.000 abitanti per i vaccinati.