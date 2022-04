Covid: studio Iss, durante lockdown aumentata depressione anche tra giovani

Roma, 26 apr. (Adnkronos Salute) – Italiani più depressi durante le fasi di lockdown a causa della pandemia Covid-19, colpiti anche i giovani tra i 18 e i 34 anni. E’ questo il risultato di uno studio realizzato dall'Istituto superiore di sanità (Iss), basato sul sistema di sorveglianza Passi e pubblicato sulla rivista 'Journal of Affective Disorders'.

E’ il primo studio italiano "che abbia esaminato l’andamento temporale dei sintomi depressivi durante la pandemia in campioni rappresentativi della popolazione generale adulta, ed uno dei pochi studi nel mondo che abbia esaminato un arco temporale lungo", precisa l'Iss.

Sono stati infatti utilizzati i dati derivati da oltre 55.000 interviste effettuate dal 2018 al 2020. "I risultati hanno mostrato un incremento dei sintomi depressivi nel bimestre marzo-aprile 2020 con una prevalenza del 7,1% rispetto al 6,1% del 2018-19, seguito da un decremento (4,4%) nel bimestre maggio-giugno, dopo la revoca del lockdown – analizza lo studio – e poi da un nuovo e più cospicuo incremento in luglio-agosto (8,2%).

Infine è stato rilevato un ritorno graduale, entro la fine del 2020, ai livelli registrati nel biennio prima della pandemia: 7,5% nei mesi di settembre-ottobre e 5,9% a novembre-dicembre".

Questi risultati sono in linea – evidenzia l'Iss – con quelli dei più rigorosi studi longitudinali condotti sulla popolazione generale in altre nazioni e molto simili a quelli dello studio 'Household Pulse Survey' statunitense, che ha evidenziato una fluttuazione dei sintomi depressivi tra aprile e dicembre 2020, con due picchi in luglio e in novembre.