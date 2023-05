Covid: Stumpo, 'maggioranza non è interessata alla verità'

Roma, 23 mag. (Adnkronos) - "Noi abbiamo presentato una pregiudiziale di merito per ragioni che riteniamo oggettive, ma per voi queste ragioni sono state carta straccia. Perché volete circoscrivere l’inchiesta solo all’operato di un governo? Quelle di inchiesta non sono mai s...

Roma, 23 mag. (Adnkronos) – "Noi abbiamo presentato una pregiudiziale di merito per ragioni che riteniamo oggettive, ma per voi queste ragioni sono state carta straccia. Perché volete circoscrivere l’inchiesta solo all’operato di un governo? Quelle di inchiesta non sono mai state commissioni di una parte contro un'altra, tranne in un caso: la commissione di inchiesta Mitrokhin, che è stata la peggiore delle commissioni e voi vi apprestate a prenderne l'eredità. Sono le comunità scientifiche che devono assumersi le responsabilità, non le associazioni ‘No vax’, non i politici che gli lisciano il pelo”. Lo ha detto in Aula alla Camera il deputato dem Nico Stumpo, durante l'esame delle questioni pregiudiziali presentate dalle opposizioni alla proposta di legge sulla istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza da Covid-19.