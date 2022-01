Covid, super green pass e green pass base: dove servono e da quando

L'elenco delle attività e dei luoghi dove è obbligatorio possedere il super green pass o il green pass base dai prossimi giorni.

Di fronte all’impennata dei contagi che si apprestano a raggiungere quota 200 mila a livello giornaliero, il governo ha varato una stretta allargando tanto l’utilizzo del super green pass (ottenibile con guarigione o vacinazione) che quello del green pass base (ricevuto da chi effettua un tampone negativo antigenico o molecolare): quando serve possedere l’una o l’altra certificazione?

Super green pass: quando serve

A partire dal 10 gennaio e fino alla fine dello stato d’emergenza fissata al 31 marzo 2021 sarà necessario essere in possesso del super green pass per accedere a:

mezzi di trasporto pubblico locale e regionale

alberghi e strutture ricettive

spettacoli aperti al pubblico che si svolgono all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo (e altri locali assimilati)

(e altri locali assimilati) eventi e competizioni sportive al chiuso e all’aperto

feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose

sagre e fiere

ristoranti e bar al chiuso e all’aperto

al chiuso e all’aperto centri congressi

servizi di ristorazione all’aperto

impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici

piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere al chiuso e all’aperto

centri culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Green pass base: quando serve

Il governo è intervenuto anche estendendo l’obbligo di possedere il green pass base per accedere a:

servizi alla persona (come parrucchieri ed estetisti ) dal 20 gennaio al 15 giugno

) dal 20 gennaio al 15 giugno pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari dall’1 febbraio al 15 giugno

dall’1 febbraio al 15 giugno attività commerciali eccetto quelle individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Ciò vuol dire che per poter entrare in banca, in posta e nei centri commerciali sarà necessario essere guariti/vaccinati contro il Covid o dimostrare di essere negativi tramite un tampone eseguito nelle 48 ore precedenti.