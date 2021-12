Covid, superati i 100mila contagi in Francia

Covid, per la prima volta da inizio pandemia la Francia ha superato i 100mila contagi.

La variante Omicron si sta dimostrando molto contagiosa, facendo aumentare notevolmente i casi di positività da Covid in gran parte del mondo. Se la situazione in Italia sembra essere abbastanza preoccupante, il giorno di Natale la Francia ha superato i 100mila casi di contagio.

Covid, Francia: i nuovi dati di contagio

In data 25 dicembre sono stati, per l’esattezza, 104.611 i nuovi contagi rilevati dall’agenzia di salute pubblica francese. Un tasso di positività che fa paura, in quanto non risulta avere precedenti. Nel giro di 21 giorni i contagi sono raddoppiati, se si pensa che lo scorso 4 dicembre è stata superata la soglia dei 50mila contagi.

Covid, Francia: le vittime nelle ultime 24 ore

Nelle ultime 24 ore sono 84 i morti in Francia.

Più di 95mila i decessi dall’inizio della pandemia. Anche la situazione dei reparti di terapia intensiva non è certo da prendere sottogamba: in rianimazione quasi 3.300 pazienti, ovvero il triplo di quelli ricoverati in Italia.

Covid, Francia: convocato Consiglio di Difesa Sanitario

Per fermare la nuova ondata di contagi da Covid-19, in particolare la variante Omicron, per il 27 dicembre il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato un Consiglio di Difesa Sanitario.

Dopo tale riunione è previsto un Consiglio dei ministri staordinario, durante cui sarà esaminato il progetto di legge relativo al passaggio del pass da sanitario a vaccinale.