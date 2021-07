Covid: Tajani, 'bene Patuelli, non interrompere misure sostegno'

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – "Bene l'intervento del presidente Patuelli all’assemblea annuale dell’Associazione bancaria italiana (Abi). Dobbiamo garantire la continuità delle attuali misure di sostegno fino a quando non saremo usciti dall’emergenza sanitaria ed economica provocata dalla pandemia. Grazie alle moratorie, infatti, è stato possibile un colossale intervento delle banche a sostegno di famiglie e imprese".

Lo afferma il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani.

"Come già richiesto anche da Forza Italia in sede europea, sarebbe quindi un errore -aggiunge- eliminare tali moratorie senza prevedere una gradualità nel ritiro delle stesse. Condividiamo, inoltre, la valutazione del presidente Patuelli sulla necessità di una riforma impellente dei tempi della giustizia. Ottimo anche il riferimento alla necessità di riformare le regole europee in materia di crediti deteriorati e di salvataggio delle banche, e al buon operato della Consob .

Sono regole anacronistiche rispetto alle emergenze causate dalla pandemia e quindi devono essere riviste".