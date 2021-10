Covid: Tajani, 'condanna totale ma non è solo Fn, bisogna capire chi ha organizzato'

Roma, 10 ott (Adnkronos) – "Nessun contatto con questi personaggi, sono lontani dal nostro modo di pensare e agire. Ma non è solo Forza Nuova, c'è qualche altra cosa dietro questi atti di violenza. Deve essere fatta una analisi per capire chi sono gli organizzatori, non solo quelli che entrano nella Cgil".

Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più a proposito delle violenze di ieri nate dalla manifestazione dei no green pass a Roma.

"Condanna totale, solidarietà di tutta Forza Italia. Un atto vigliacco, hanno preso di mira tre poliziotti, vile, da condannare senza se e senza ma. Vanno puniti tutti coloro che hanno compiuto atti di violenza", ha detto Tajani a proposito dell'assalto alla Cgil.