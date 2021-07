Covid, telecronisti RAI positivi: chi prenderà il posto di Alberto Rimedio

A seguito della positività al Covid di tre telecronisti RAI per le partite della Nazionale, viale Mazzini sta lavorando per trovare il sostituto.

Le cose si stanno facendo complicate per la finalissima di Euro 2020 tra Italia e Inghilterra prevista domenica 11 luglio. Dopo la positività al Covid di tre telecronisti RAI, viale Mazzini sta già lavorando per trovare chi prenderà il posto di Alberto Rimedio che ormai da sette stagioni segue la le partite degli azzurri.

Stando a quanto riportano prime indiscrezioni, tra i favoriti potrebbero esserci Stefano Bizzotto che già in alcune occasioni è stato telecronista per le partite della Nazionale e Luca De Capitani che in questi europei del 2020 ha commentato la semifinale Inghilterra-Danimarca e Inghilterra-Germania. Quest’ultimo inoltre segue già “gli azzurrini” della nazionale under21. Per sapere con certezza chi prenderà il posto di Rimedio, già nelle prossime ore potrebbe essere resa nota la decisione della RAI.

Chi sostituisce Alberto Rimedio, la Federcalcio ha avviato la sanificazione del centro di Coverciano

Nel frattempo sono state già messe in atto le procedure igienico-sanitarie volte a mettere in sicurezza il centro tecnico di Coverciano, mentre la RAI ha avviato una serie di controlli su tutti gli inviati. Uno dei giornalisti risultati positivi ha fatto inoltre rientro al centro tecnico. Resta inoltre un altro nodo da sciogliere ovvero quello di capire se verrà sostituito anche Antonio Di Gennaro che insieme ad Alberto Rimedio commenta le partite della nazionale.

Anche Di Gennaro sarebbe in isolamento.

Chi sostituisce Alberto Rimedio, annullata la conferenza stampa in presenza

A seguito della notizia della positività dei tre giornalisti è stata annullata la consueta conferenza stampa in presenza che si è svolta da remoto. A rispondere alle domande dei giornalisti Leonardo Bonucci che in previsione della finalissima di domenica 11 luglio ha dichiarato: “L’Inghilterra ha una difesa super avevo detto tempo fa che era una delle candidate a vincere l’Europeo e infatti è arrivata in finale.

Servirà grande attenzione nella fase difensiva e molta astuzia per fare gol. Non vediamo l’ora di scendere in campo, abbiamo voglia di fare qualcosa di storico”.

Chi sostituisce Alberto Rimedio, su Twitter spopola l’hashtag #voglioPizzul

Nel frattempo su Twitter è diventato virale l’hashtag #voglioPizzul. Sono moltissimi i fan soprattutto i più nostalgici che hanno chiesto a gran voce che a sostituire Rimedio fosse proprio il grande telecronista Bruno Pizzul. A lapresse la storica voce degli azzurri ha dichiarato: “Sono cose che si dicono sul momento ringrazio quelli che hanno fatto questa cosa ma francamente non credo sia nemmeno da prendere in considerazione. Fa piacere vuol dire che qualcosa di buono abbiamo lasciato nel ricordo della gente”.