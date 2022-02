(Adnkronos) – L'emendamento della Lega per lo stop al super green pass al 31 marzo con lo scadere dello stato di emergenza è stato accantonato, su decisione della relatrice del dl Covid Elena Carnevali del Pd, e verrà messo in votazione nel pomeriggio quando la commissione Affari Sociali tornerà a riunirsi dopo il voto di fiducia in aula al Milleproroghe.