Roma, 24 nov. (Adnkronos) – E' terminata, dopo poco più di un'ora, la cabina di regia a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i capi delegazione delle forze di maggioranza per decidere delle misure anti-Covid. Dalla riunione è emersa la volontà di adottare il super green pass -dunque valido solo per vaccinati e guariti- già dalla zona bianca per accedere alle attività ricreative.