Covid, test di massa a Pechino: panico e timore di un lockdown

Roma, 26 apr. (askanews) – Immagini di residenti di Pechino, in Cina, in coda per sottoporsi ai tamponi per il Covid-19. La città ha deciso test di massa per quasi tutti i suoi 21 milioni di abitanti e in molti temono un nuovo lockdown come quello che va avanti da settimane a Shanghai.

In 12 distretti centrali di Pechino, dove vive la maggior parte della popolazione, sono stati ordinati tre cicli di test a testa dopo il rilevamento di decine di casi positivi negli ultimi giorni.

La notizia dei tamponi a tappeto ha scatenato il panico: la gente ha preso d’assalto i supermercati nel timore di replicare le scene viste a Shanghai.