Covid, Toscana supera i 190.000 contagi: impennata di casi nella Regione

Il bilancio Covid di sabato 27 marzo 2021 ha evidenziato una considerevole impennata di contagi in Toscana, che ha superato i 190.000 casi totali.

Il bilancio dei contagi da coronavirus aggiornato a sabato 27 marzo 2021 ha reso noti i nuovi dati relativi ai casi di positività al virus, ai decessi, ai tamponi e ai ricoveri, registrati a livello nazionale e al livello regionale.

La raccolta dei dati, in particolare, ha evidenziato un considerevole incremento dei positivi in Toscana.

Covid, Toscana: impennata di casi nella Regione

I dati emersi in relazione ai contagi Covid in Toscana risultano particolarmente allarmanti. Nella giornata di sabato 27 marzo 2021, infatti, la Regione ha totalizzato 1.467 nuovi casi di positività al SARS-CoV-2, superando di fatto i 190.000 positivi totali dall’inizio dell’emergenza sanitaria ancora in atto.

In poco più di un anno, quindi, i soggetti infettati dal virus in Toscana hanno raggiunto la cifra di 190.267.

Sulla base delle informazioni rilasciate dalla Regione, i nuovi malati scoperti hanno un’età media pari a 45 anni e rappresentano lo 0,8% di casi in più rispetto alla giornata di venerdì 26 marzo 2021.

I test somministrati nella sola giornata di sabato 27, invece, corrispondono a 15.668 tamponi molecolari e 11.165 tamponi antigenici rapidi, che hanno mostrato risultati positivi nel 5,5% dei soggetti analizzati.

I cittadini che hanno effettuato un test anti-Covid per la prima volta nella giornata di sabato 27, poi, sono 10.868, dei quali il 13,5% ha manifestato l’infezione.

In merito ai decessi, sono stati riscontrate 19 vittime (10 donne e 9 uomini), di età media pari agli 81 anni, per un totale di morti Covid che in Toscana si attesta sulla cifra di 5.239.

In terapia intensiva, inoltre, sono stati dichiarati 7 ulteriori ricoveri, rispetto a quelli comunicati nella giornata di venerdì 26.

L’isolamento domiciliare, infine, è stato predisposto complessivamente per 25.543 cittadini toscani che hanno contratto il coronavirus con sintomi lievi o in forma asintomatica. Di queste, 47 sono state segnalate nella giornata di sabato 27, rappresentando un incremento del dato pari allo 0,2% rispetto alla giornata precedente.

Nonostante l’impennata di casi che sta travolgendo la Regione, la campagna vaccinale contro il Covid procede senza sosta. Entro le ore 12:00 di sabato 27 marzo, infatti, in Toscana sono state vaccinate 19.897 persone, per un totale di 587.799 cittadini toscani.