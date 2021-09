Covid: Toti, 'Draghi dimostra che lo Stato c'è'

Roma, 2 set. (Adnkronos) – "Come rappresentante delle istituzioni fin da subito sulla campagna vaccinale ho espresso la mia posizione in modo deciso. Sentire anche il presidente Draghi così duro nei confronti dei no vax e così possibilista su obbligo vaccinale e terza dose dimostra che le idee sono chiare.

Che lo Stato c'è. Ed è quello che vogliono i cittadini. Le decisioni nette sono anche in grado di risolvere i legittimi dubbi di chi ancora è indeciso”. Lo afferma il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti.