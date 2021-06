Covid: Toti, 'Liguria è ormai a un passo dalla zona bianca'

Milano, 5 giu. (Adnkronos) – ''La Liguria è ormai a un passo dalla zona bianca! L’incidenza del virus scende ancora: oggi registriamo 15 casi sul 100mila abitanti a settimana''. Così su facebook, il governatore della Liguria, Giovanni Toti sull'andamento della pandemia targata Covid.

''La situazione nei nostri ospedali continua a migliorare, cala in modo consistente il numero delle persone ricoverate, in totale siamo a quota 107, di cui 80 in media intensità, mentre solo un mese fa erano 463. Questi dati, uniti alla campagna vaccinale che prosegue senza sosta, ci consentiranno di riaprire le visite negli ospedali, con grande prudenza e gradualità, nel corso del mese di giugno. Forza Liguria, ripartiamo e torniamo finalmente a vivere!''.