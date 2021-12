Covid: Toti, 'obbligo vaccino per over 50? ora tanti in Ue in quella direzione'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – "Ad agosto per primo avevo proposto, provocando non poche reazioni, l'obbligo vaccinale per gli over 50, le persone che rischiano di più con il Covid e che riempiono i nostri ospedali. Oggi si va verso questa direzione in molti Paesi d'Europa.

Non perdiamo altro tempo, bisogna sollecitare al più presto i cittadini che ignorano gli appelli e le motivazioni scientifiche a vaccinarsi. La libertà è sacra ma non è illimitata!”. Così il presidente della Liguria e cofondatore di Coraggio Italia Giovanni Toti su Facebook.