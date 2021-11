Covid, Toti: “Super green pass già in zona gialla”

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha parlato dell'eventualità di attivare il Super Green pass già nella zona gialla.

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, ha parlato dell’eventualità di attivare il Super Green pass già nella zona gialla.

Covid, Toti: “Uno strumento che consnete di avvicinarsi all’obbligo senza imporlo”

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, sta facendo molta pressione sul governo Draghi per il Super Green pass.

In un’intervista al Messaggero ha chiesto che le restrizioni ai non vaccinati siano applicabili già in zona gialla. “Il pass a due velocità che proponiamo consente a tutti di recarsi sul posto di lavoro e fare le cose indispensabili, a patto che abbiano un tampone. Ma permette ai soli vaccinati di frequentare i luoghi della socialità come teatri, cinema, discoteche o partite di calcio. È uno strumento che consente da un lato di avvicinarsi all’obbligo senza imporlo e dall’altro di dare la certezza alle attività di stare aperte” ha dichiarato Giovanni Toti.

Il Super Green pass consentirebbe di avvicinarsi all’obbligo vaccinale, senza imporlo direttamente.

Covid, Toti: “I trasporti non si devono toccare”

Giovanni Toti non vuole coinvolgere nella stretta gli autobus e le metropolitane. “I trasporti sono indispensabili e non credo si dovrebbero toccare. E parlo sia di bus e metro che di treni, anche a lunga percorrenza” ha aggiunto il governatore. “Per me già in giallo. Lo scambio logico è semplice, anziché applicare le regole delle zone ai territori le applichiamo alle persone, e nella fattispecie ai non vaccinati” ha dichiarato, spiegando che secondo lui le regole dovrebbero essere attuate già a partire dalla zona gialla.

Covid, Toti: “Se sei vaccinato questo Natale potrai fare tutto”

“Natale è vicino e si rischia un travaso di contagi tra Regioni. Deve essere chiaro che lo scambio che i governatori propongono è che a fronte di un pass per soli vaccinati venga data la certezza che il Paese resterà aperto in tutte le sue forme. In questi giorni i locali fanno gli ordini per il periodo di vacanze, le famiglie comprano i biglietti dei treni per le festività, le aziende assumono gli stagionali.

Bisogna quindi assumere delle regole per dire a cittadini e imprese ‘Se sei vaccinato tu questo Natale potrai fare tutto’” ha dichiarato Giovanni Toti.