Covid: Tremonti, 'inchiesta fuori dalla logica'

Roma, 5 mar. (Adnkronos) – L'inchiesta sul Covid "é fuori dalla logica, fuori dal diritto, totalmente infondata, l'Europa e l'Italia si sono comportate in modo straordinario". Lo ha affermato Giulio Tremonti, di Fratelli d'Italia, presidente della commissione Esteri della Camera, ospite di 'In mezz'ora in più' su Raitre.