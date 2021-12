Trentino, Liguria e Veneto si apprestano a passare in zona gialla da lunedì 20 dicembre: a forte rischio anche le Marche. Rimangono gialle Calabria e Friuli Venezia Giulia.

A partire da lunedì 20 dicembre altre tre regioni italiane entreranno in zona gialla raggiungendo così Friuli Venezia-Giulia, Alto-Adige e Calabria: si tratta di Liguria, Trentino e Veneto in cui sono stati superati tutti i parametri di incidenza e ricoveri utili per il passaggio di fascia.

Nella provincia Autonma di Trento il tasso di occupazione delle terapie intensive è infatti al 21% (una percentuale già da zona arancione) mentre quello dell’area medica al 19%. In Liguria le rianimazioni sono occupate al 12,4% e la degenza ordinaria al 17% mentre in Veneto le due percentuali ammontano rispettivamente a 13,5% e 15,5%.