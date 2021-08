Covid, un nuovo comune calabrese è in zona rossa: si tratta di Bagaladi

A poco meno di 24 ore dall'entrata di Africo in zona rossa, un altro comune calabrese è diventato area ad alto rischio.

Ancora zone rosse in Calabria. Dopo l’entrata del comune di Africo tra le aree ad alto rischio di contagio, è stata la volta di Bagaladi in provincia di Reggio Calabria. Lo ha stabilito con un’ordinanza, il Presidente della regione Nino Spirlì.

Le restrizioni che diventeranno attive dalle ore 22.00 di domenica 8 agosto, dureranno circa una decina di giorni con la scadenza che è stata fissata a tutto il 18 agosto 2021.

Si tratta di ore particolarmente critiche per la Calabria. Stando a quanto riportano gli ultimi dati diffusi dal bilancio regionale, il numero delle persone positive è aumentato di 238 unità su un totale di 72.059 positivi, mentre i tamponi effettuati hanno subito un’inflessioni 3.373 unità con 1.011.109 persone testate.

Covid Bagaladi zona rossa, 53% in più di contagi nel giro di 24 ore

Le restrizioni del Governatore Nino Spirlì sono state disposte dopo che nel comune di Bagaladi è stato rilevato ben il 53% in più dei contagi con 19 casi attualmente confermati su un totale di 1025 abitanti. Stando a quanto riportato dall’ordinanza del Presidente calabrese, “nella Regione Calabria, negli ultimi quattordici giorni i valori di incidenza per 100.000 abitanti sono più che raddoppiati, raggiungendo quota 46 con trend in ulteriore ascesa”.

Non solo, perché da ultimo monitoraggio regionale del Governo, la Calabria risulta tra le regioni a rischio moderato, mentre la variante Delta si sta diffondendo a macchia d’olio su tutto il territorio regionale con una prevalenza dell’83%.

Covid Bagaladi zona rossa, l’Asp di Reggio Calabria procede con il costante monitoraggio

Nell’ordinanza del Governatore Nino Spirlì si legge inoltre che “Il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria procede al costante monitoraggio della situazione epidemiologica locale incluse le aree limitrofe e, prima del termine del periodo previsto dal presente provvedimento, relaziona circa gli esiti degli ulteriori test effettuati, i dati di sequenziamento per la ricerca di varianti, le informazioni riferite all’eventuale positività di soggetti già sottoposti ad immunizzazione, al fine di valutare la necessità o meno di proroga delle misure restrittive”.

Covid Bagaladi zona rossa, il bilancio dei contagi

Non ultimo, secondo quanto emerso dalla nota diramata dalla Regione Calabria la situazione dei contagi si presenta con un totale dei tamponi effettuati “di 1.011.109 (+3.373)”, mentre “le persone risultate positive al Coronavirus sono 72059 (+238)” rispetto alle 24 ore precedenti.