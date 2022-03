Covid, vaccino Moderna: scoperto un nuovo grave effetto collaterale

L'Ema invita Moderna ad aggiornare le informazioni di prodotto relative al loro vaccino Spikevax: è stato scoperto un nuovo possibile effetto collaterale

L’Ema invita Moderna ad aggiornare le informazioni di prodotto relative al loro vaccino anti Covid Spikevax: è stato scoperto un nuovo possibile effetto collaterale.

Vaccino Moderna, le raccomandazioni dell’Ema

L’Agenzia Europea del Farmaco (Ema), ha raccomandato alla società Moderna di aggiungere alcune informazioni di prodotto al vaccino anti Covid Spikevax, di loro produzione.

Questo perché sarebbero stati riscontrati casi, seppur davvero rari, di perdita capillare. ‘Adnkronos’ riporta la nota dell’Ema: “Si tratta di una condizione estremamente rara e grave che provoca fuoriuscita di liquidi dai piccoli vasi sanguigni, causando rapidamente gonfiore degli arti, improvviso aumento di peso, sensazione di svenimento, ispessimento del sangue, bassi livelli ematici di albumina e bassa pressione sanguigna. La sindrome è spesso correlata a infezioni virali, certi tumori del sangue, malattie infiammatorie e alcuni trattamenti farmacologici.”

La correlazione tra la perdita capillare e il vaccino Covid

Non è certo semplice stabilire una correlazione certa fra il vaccino Covid e la perdita capillare (Cls). Da quello che è emerso però sono stati esaminati 55 casi di Cls, di cui 11 con Spikevax su circa 559 milioni di dosi somministrate e 44 con il vaccino Pfizer su, però, 2 miliardi di dosi somministrate. Al momento il Prac, l’ente di regolazione dell’Unione europea afferma che: “Non ci sono prove sufficienti per stabilire un’associazione causale tra i due vaccini e l’insorgenza di nuovi casi di Cls.”