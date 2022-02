Covid, vaccino Novavax: al via oggi le prime somministrazioni in Italia

Covid, vaccino Novavax da oggi disponibile in Italia. Al via le prime somministrazioni agli over 18, fino a esaurimento scorte.

Nella mattinata di ieri la struttura per l’emergenza governativa anti Covid ha provveduto a consegnare anche in Regione Lombardia il nuovo vaccino, per un totale di 174mila dosi.

Anche in Sicilia si parte dal 28 febbraio con l’inoculazione di Novavax, mentre nel Lazio arriverà a partire da martedì 1 marzo 2020, con circa 5 mila dosi giorno.

Diverse Regioni hanno optato per l’impiego del vaccino Covid Novavax come prioritario alle prime dosi. Il farmaco è autorizzato solo per i maggiorenni e nel ciclo vaccinale primario, per il momento.

Vaccino Covid Novavax, come funziona

Sono previste due somministrazioni a distanza di 21 giorni, il vaccino ha un’efficacia del 90% nel prevenire il contagio da Covid, anche se non è ancora nota la durata della protezione.

Il vaccino Novavax è stato creato attraverso la tecnica delle proteine ricombinanti, ampiamente usata fin dagli anni ‘80. Questo lo rende diverso dai vaccini a base di mRna, come quelli di Pfizer e Moderna, o a vettore virale come Astrazeneca e Johnson&Johnson.