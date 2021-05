Covid, vaccino Pfizer più efficace con richiamo a tre mesi

Prolungare i tempi di attesa per la seconda dose del vaccino Pfizer a 3 mesi può portare ad una migliore risposta immunologica.

Si potrebbero estendere ancora i tempi per la somministrazione del richiamo del vaccino Pfizer. L’annuncio proviene da fonti di Governo che starebbero prendendo in considerazione uno studio ancora non pubblicato che evidenzierebbe come la risposta immunologica a 12 settimane dall’inoculazione sarebbe nettamente maggiore rispetto agli iniziali 21 giorni previsti per il richiamo.

Oltre a ciò Ema, l’Agenzia Europea del farmaco avrebbe esteso anche il periodo della conservazione delle fiale di vaccino che passerebbe da cinque giorni fino ad un massimo di un mese.

Covid vaccino Pfizer efficace, estensione del richiamo a tre mesi

Nuovi cambiamenti in vista per la somministrazione del richiamo della seconda dose del vaccino di Pfizer/BioNtech che potrebbe passare dagli attuali 21 giorni fino alle 12 settimane ovvero tre mesi.

A rivelarlo Fonti del Governo che avrebbero preso come riferimento uno studio in via della pubblicazione che avrebbe tra le altre cose segnalato come il vaccino Pfizer possa essere conservato in una temperatura che va dai 2 gradi fino agli otto gradi.

Covid vaccino Pfizer efficace, la nota di Ema

Ritardare la somministrazione del vaccino Pfizer aumenta quindi, oltre che una maggiore efficacia nella risposta immunologica dell’organismo, anche una maggiore flessibilità sia non solo nella conservazione, ma anche nella manipolazione del vaccino che “avrà un impatto significativo sulla pianificazione e la logistica”, fa sapere la nota dell’Agenzia Europea del Farmaco.

Covid vaccino Pfizer efficace, lo studio sugli anziani

Nel corso dello studio è stato analizzato inoltre come, a partire da un campione di 172 persone di età superiore agli 80 anni, sia aumentata l’efficacia del vaccino Pfizer fino a 3,5 volte nel gruppo che ha ricevuto la seconda dose nel vaccino dopo 12 settimane rispetto a chi lo ha ricevuto dopo 21 giorni.

Covid vaccino Pfizer efficace, Speranza: “Il vaccino è un diritto di tutti”

Nel frattempo il Ministro della Salute Roberto Speranza con un post su Facebook, messo in evidenza come il vaccino non sia soltanto uno strumento fondamentale nella lotta contro il Coronavirus, ma anche “un diritto di tutti”: “Il vaccino Covid deve essere considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti. Lavoreremo con Unicef perché nessuno resti indietro, in ogni angolo del mondo. Questi mesi così difficili ci hanno insegnato che dalla crisi si esce solo insieme”.