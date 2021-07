Covid, Vaia: “Basta restrizioni e chiusure, a settembre preparati su scuola e trasporti”

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, ha espresso la sua opinione su eventuali chiusure.

Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, ha espresso la sua opinione su eventuali chiusure. Secondo l’esperto la variante Delta non deve preoccupare, anche se serve una direttiva europea univoca per il greenpass.

Covid, Vaia: la variante Delta

La variante Delta nelle prossime settimane diventerà dominante in Italia. Nel Lazio ha già superato il 50% dei casi, come ha reso noto lo Spallanzani, che sta sequenziando i campioni positivi. La campagna vaccinale sta andando avanti, ma gli esperti concordano con un aumento dei casi nelle prossime settimane. Per questo la politica comincia a parlare delle nuove misure da prendere. Tutte le regole stabilite fino ad ora devono essere riviste per questa nuova fase.

Ne ha parlato Francesco Vaia, direttore sanitario dell’Istituto Superiore di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, su Fanpage.it. “È normale che l’opinione pubblica abbia timore quando si diffonde la notizia di una nuova variante, com’è già accaduto per quella inglese. Non per questo vuol dire che determini necessariamente particolari problemi” ha dichiarato Vaia, sottolineando che i ricoveri stanno diminuento e le terapie intensive si stanno svuotando. “Sappiamo che il vaccino funziona anche sulle varianti e contiene il contagio, quindi la vaccinazione è fondamentale per difendersi” ha aggiunto il direttore.

Covid, Vaia: immunità di gregge e Green pass

Francesco Vaia ha spiegato che l’assessore regionale alla Sanità Alessio Amato ha fatto un grande lavoro, conducendo la campagna vaccinale nel Lazio. “Per quanto riguarda l’immunità di gregge sono fiducioso, a breve la raggiungeremo. Ma quello che a noi interessa in questo momento è lavorare ancora di più, perché potrebbe esserci la necessità di fare una dose di richiamo, dobbiamo capirne le modalità.

Complimenti alla Regione Lazio, abbiamo lavorato sulle vaccinazioni insieme, spesso D’Amato cita lo Spallanzani come suo faro e gli siamo molto grati” ha dichiarato Francesco Vaia. “Dobbiamo invitare i giovani a vaccinarsi e a farlo prima che partano. Non ha senso rendere disponibile il Green Pass con una sola dose, perché abbiamo visto che il vaccino con la seconda è molto più efficace. Il Green Pass con la doppia vaccinazione serve a livello europeo per consentire la libera circolazione in sicurezza delle persone già immunizzate. Dobbiamo essere molto severi, con una direttiva uniforme in tutta Europa” ha aggiunto il medico, sottolineando che il Green pass deve essere considerato come un premio.

Covid, Vaia: nuove restrizioni

La domanda che sorge spontanea è se ci saranno nuove restrizioni, come il ritorno all’obbligo della mascherina all’aperto o un ritorno alle zone divise a colori, come ha già annunciato Roberto Speranza. Francesco Vaia ha spiegato che non bisogna fare passi indietro, ma ripartire con senso di responsabilità. “Possiamo fare tutto, concerti, partite, ma dipende dalla gestione e dagli accessi, con Green Pass o tampone negativo. Ripartire e riaprire oggi è possibile grazie ai risultati ottenuti tramite la campagna di vaccinazione. Importante sarà a settembre la ripartenza dell’anno scolastico in presenza, bisogna che studenti e professori tornino in classe. Ma è necessario fare un grande lavoro su scuola e trasporti. Sono fiducioso che il Governo Draghi attui un piano Marshall, che ponga al centro dell’attenzione questi due temi cruciali” ha spiegato il direttore.