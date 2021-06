Covid: Vaia, 'non credo a fughe da Wuhan, sbagliate considerazioni geopolitiche'

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – "Penso proprio di no". Francesco Vaia, direttore sanitario dell'Istituto Spallanzani, ospite di 'E-venti' su Sky Tg24, boccia l'ipotesi che il virus del Covid possa essere nato nei laboratori di Wuhan, dopo i nuovi dubbi sollevati durante il G7 dal Presidente statunitense Joe Biden.

"Sento sgradevolissime sensazioni di geopolitica, non mi piace. Anche scienziati che stimo moltissimo -ha aggiunto- hanno cambiato troppo spesso opinione in questo caso, opinioni troppo eterodirette politicamente. Questo non mi piace".