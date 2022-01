Il ministro Speranza ha firmato un’ordinanza che dispone il passaggio in zona arancione per la Valle d’Aosta e in zona gialla per la Campania.

A partire dal prossimo lunedì 17 gennaio 2022, la Valle d’Aosta passerà ufficialmente in zona arancione mentre la Campania verrà riclassificata in zona gialla.

La decisione è stata presa in considerazione dei dati relativi alla pandemia da coronavirus annessi alle suddette Regioni.

Covid, Valle d’Aosta in zona arancione e Campania in zona gialla da lunedì 17 gennaio: l’ordinanza

Nela mattinata di venerdì 14 gennaio, sono stati presentati i dati del monitoraggio settimanale stilato dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS) in collaborazione con il Ministero della Salute e le Regioni rispetto sulla pandemia Covid.

In seguito alla diffusione dei dati del monitoraggio ISS, il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un’ordinanza volta a modificare alcuni dei colori che attualmente caratterizzano le Regioni italiane.

In particolare, l’ordinanza firmata dal ministro Speranza nel pomeriggio di venerdì 14 ha decretato il passaggio in zona arancione della Valle d’Aosta e il passaggio in zona gialla della Campania. Il trasferimento in zona arancione e gialla diverrà effettivo a partire dalla giornata di lunedì 17 gennaio 2022.

Covid, Valle d’Aosta in zona arancione e Campania in zona gialla da lunedì 17 gennaio: dati monitoraggio ISS

Secondo quanto emerso dal monitoraggio ISS, appare sempre più evidente la crescita che sta caratterizzando sia l’indice Rt che l’incidenza settimanale ogni 100 mila abitanti.

Il nuovo monitoraggio ISS, infatti, ha rivelato che “l’indice Rt sale a 1,56” mentre “l’incidenza ha raggiunto 1.988” ogni 100 mila abitanti. Inoltre, “l’occupazione delle terapie intensive è al 17,5%” mentre la variante Omicron, alla data del 3 gennaio, risultava essere predominante in Italia, con l’81% dei soggetti positivi al Covid infettati dalla mutazione.

Covid, Valle d’Aosta in zona arancione e Campania in zona gialla da lunedì 17 gennaio: bollettino di venerdì 14 gennaio

In relazione al passaggio di colore della Valle d’Aosta e della Campania, esaminando il bollettino Covid diramato venerdì 14 gennaio, la Valle d’Aosta presenta 587 nuovi contagi e 5.994 cittadini attualmente positivi al SARS-CoV-2 mentre la Campania ha comunicato 20.206 nuovi contagi e 228.409 cittadini attualmente positivi.

In tutta Italia, invece, sono emersi 186.253 nuovi contagi, 2.398.828 cittadini attualmente positivi e 360 morti, dato che ha fatto registrare il picco più alto di decessi nell’ambito della quarta ondata epidemiologica.