Covid: verbale ex ministro Grillo 'non ricordo richiesta di aggiornare piano pandemico'**

**Covid: verbale ex ministro Grillo 'non ricordo richiesta di aggiornare...

**Covid: verbale ex ministro Grillo 'non ricordo richiesta di aggiornare...

**Covid: verbale ex ministro Grillo 'non ricordo richiesta di aggiornare...

Milano, 8 mar. (Adnkronos) – "Non ricordo che ci sia stato qualche dirigente che sia venuto fisicamente a rappresentarmi la necessità strategica di aggiornare il piano". A parlare è l'ex ministro della Salute Giulia Grillo, indagata dalla procura di Bergamo (la sua posizione è stata trasmessa alla procura di Roma per competenza territoriale) e ascoltata dai pm orobici il 3 marzo 2021 per rispondere se avesse mai letto un appunto relativo all'aggiornamento del piano pandemico. "Mi chiedete se siano stati prese iniziative per aggiornare il piano pandemico e riferisco che non ricordo nello specifico. Ricordo che abbiamo lavorato tanto sull'attività della prevenzione. L'attività di aggiornamento del piano pandemico aveva natura prettamente tecnica e pertanto era di competenza dei vari dirigenti presenti in seno al Ministero" replica l'ex ministro presunta "responsabile dell'omessa istituzione-rinnovo del Comitato nazionale per la pandemia" a dire dei magistrati.

"Ricordo di aver chiesto più volte al segretario generale le varie scadenze sia a livello normativo che amministrativo e cercavo di dare impulso a dette attività. A tale scopo, facemmo con il mio staff più di una riunione per capire se fosse possibile acquistare un gestionale per conoscere l'iter di avanzamento delle attività poste in essere all'interno del Ministero. Non ho memoria di attività connesse all'aggiornamento del piano pandemico" spiega. "Non ricordo che mi sia stata rappresentata la necessità di precedere a eventuali capitoli di spesa dedicati per l'aggiornamento del piano pandemico. Posso dire che il 5% del fondo sanitario nazionale della Sanità viene destinato ai piani regionali della prevenzione. Nessuno mi ha rappresentato la necessità di aggiornamento del piano pandemico o della necessità di destinare dei fondi a tale scopo" prosegue.

"Mi chiedete se Ruocco mi avesse mai rappresentato della necessità di aggiornare il predetto piano, anche alla luce delle direttive europee, e riferisco che non ricordo che lo stesso mi avesse rappresentato tale necessità". Anzi "riferisco che ero io che molte volte davo l'impulso per conoscere l'avanzamento delle attività per il tramite del capo di Gabinetto e delle varie scadenze. Inoltre, rappresento che anche nel corso dell'attività parlamentare precedente alla nomina di ministro avevo sentito parlare del piano pandemico, ma non approfonditamente anche perché si tratta di qualcosa che non rientrava proprio nell'attività politica ma in quella prettamente tecnica" conclude Giulia Grillo.