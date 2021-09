Covid: Verducci, 'giunta Marche si è rimangiato ok a obbligo green pass, grave'

Roma, 9 set. (Adnkronos) – "È grave che la giunta regionale guidata dal presidente Acquaroli abbia deciso di rimangiarsi la decisione dell’obbligo del Green pass per consiglieri regionali e dipendenti, condivisa settimane fa da tutti i capigruppo in consiglio. Ma ciò che è più grave è che con questa scelta, evidentemente dettata dai leader della destra a Roma, si continua ad ammiccare al mondo no vax e a mancare di rispetto ai tanti lavoratori, imprenditori, cittadini che si stanno comportando con responsabilità per riaprire le loro attività e permettere alla nostra regione di ricominciare a vivere nella normalità”.

Così il senatore del Pd Francesco Verducci.