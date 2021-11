Roma, 18 nov. (Adnkronos) – La richiesta delle Regioni -un confronto urgente con il governo alla luce dell'aumento dei contagi- "è appena arrivata", ora "bisognerà decidere quando fare l'incontro. Comunque presto". Così all'Adnkronos fonti dell'esecutivo, dopo il pressing dei governatori alla luce dell'aumento dei contagi Covid.

Alcuni presidenti, in testa il governatore ligure Giovanni Toti, invocano il ricorso a un 'doppio binario', con misure più stringenti per i no vax.