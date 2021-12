Covid: verso nuova stretta, mascherine all'aperto e Ffp2 dove si rischia di più** (2)

(Adnkronos) – Alcuni mesi dopo la seconda dose, ha ricordato Draghi, la protezione del vaccino comincia a calare "più rapidamente di quanto si pensasse e per certi tipi di vaccini anche più rapidamente" e serve una barriera ulteriore per il periodo di intermezzo fino alla terza dose: "In quel periodo è utile fare il tampone per aumentare la protezione dal virus".

Questa ragione muove anche l'ipotesi, ormai quasi una certezza, che la durata del super green pass tra la seconda e la terza dose verrà ridotta: potrebbe scendere a 4 mesi, secondo fonti di governo. Mentre non ci sarà nessuna sorpresa sul calendario delle vacanze scolastiche: non verrà allungato, il 10 gennaio tutti sui banchi. Sarà avviato uno screening nelle scuole, ma il ritorno alla didattica a distanza per ora sembra scongiurata: "Faremo di tutto perché questa esperienza non si ripeta", dice il premier assicurando di essere consapevole della sofferenza che le restrizioni hanno provocato nei giovani e nei bambini.

Una riflessione, nella cabina di regia in programma domani, verrà fatta anche sulla tipologia di tamponi da fare, mentre si profila già all'orizzonte un possibile braccio di ferro sulla gratuità dei test per scovare il Covid, con la Lega pronta a chiedere tamponi a costo zero se verrà introdotto l'obbligo, anche per i vaccinati, come passepartout per poter accedere a grandi eventi o situazioni considerate più a rischio.