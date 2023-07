Covid, via libera Camera a Commissione inchiesta

Roma, 6 lug. (Adnkronos)() - Via libera della Camera alla proposta di legge per l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul Covid e le misure adottate dal governo guidato all'epoca da Giuseppe Conte. I voti a favore sono stati 172, 4 gli astenuti. Pd, M5S e Avs non hanno ...

Roma, 6 lug. (Adnkronos)() – Via libera della Camera alla proposta di legge per l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul Covid e le misure adottate dal governo guidato all'epoca da Giuseppe Conte. I voti a favore sono stati 172, 4 gli astenuti. Pd, M5S e Avs non hanno partecipato al voto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. La maggioranza ha salutato il via libera al testo con il coro "verità, verità".

Poco prima del voto,-entrambi in prima linea all'epoca della pandemia- hanno scaldato l'emiciclo, tanto che, al termine dell'intervento di Speranza che rivendica quanto fatto da responsabile della sanità, si è levato dai banchi dell'opposizione un coro di 'vergogna' rivolto alla maggioranza e all'attuale governo.