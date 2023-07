Covid: via libera Camera a commissione inchiesta

Roma, 6 lug. (Adnkronos) – Con 172 voti a favore e 4 astenuti, la Camera ha approvato la proposta di legge per l'istituzione della commissione parlamentare di inchiesta sul Covid. Pd, M5S e Avs non hanno partecipato al voto. Il provvedimento passa ora all'esame del Senato. La maggioranza ha salutato il via libera al testo con il coro "verità, verità".