Covid: via libera Cdm a dl, Garavaglia lascia riunione, fonti 'Lega non ha votato'

Roma, 2 feb. (Adnkronos) – Il via libera del Consiglio dei ministri alle nuove misure anti-Covid sulla scuola arriva senza il disco verde della Lega. A quanto apprende l'Adnkronos da diverse fonti di governo a Cdm in corso, il ministro Massimo Garavaglia -che ha preso parte alla cabina di regia che ha preceduto la riunione, assente il capodelegazione Giancarlo Giorgetti- ha abbandonato il Cdm, dopo aver espresso la sua contrarietà alle misure che introducono una distinzione tra vaccinati e non nelle scuole.

Alla riunione sarebbe rimasta solo la ministra leghista Erika Stefani.