Covid, Vincenzo De Luca è ancora per la linea dura: sì a quarta dose e Green pass

Vincenzo De Luca non è d'accordo con le riaperture previste dal governo e pensa che sia necessaria ancora la linea dura contro il Covid.

Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, continua a parlare della situazione Covid in Italia. La sua opinione è totalmente discordante da quella del governo Draghi, che punta a riaprire tutto.

Covid, la linea dura di Vincenzo De Luca contro le decisioni del governo

I punti principali su cui ha insistito il governatore della Campania sono due: il Green pass e la quarta dose di vaccino. Da sempre molto prudente e severo, tanto da essere soprannominato “sceriffo“, De Luca si è detto favorevole a mantenere il Green pass obbligatorio per alcuni servizi. L’esempio che è venuto in mente al governatore è stato quello dei mezzi pubblici, che di norma sono fin troppo affollati. A proposito del Green pass, il presidente campano, come riporta Fanpage, ha dichiarato: “Qualche decisione del Governo mi sembra un po’ avventata: il Green pass sui mezzi di trasporto deve essere mantenuto.

Non è possibile che sulle metropolitane e sui mezzi pubblici rompiamo le righe. È evidente che se continuiamo così fra un mese dovremo richiudere l’Italia. Non so come bisogna dirla questa cosa”.

Sì alla quarta dose

Oltre alla continua opposizione alla linea del governo Draghi, basti pensare anche all’obbligo di mascherine all’aperto valido solo in Campania, De Luca parla anche di quarta dose. Il governatore è completamente favorevole all’inoculazione di un’ulteriore dose di vaccino, anche a 4 mesi dalla somministrazione della terza dose.

Affermazione un po’ azzardata quella di De Luca, in quanto medici e ricercatori al momento hanno escluso la possibilità di una quarta dose. Questa resta valida solo per: pazienti superfragili, immunodepressi, con disturbo autoimmunitario o altre patologie.

I timori del presidente della Regione Campania

Si può infine affermare che il timore di Vincenzo De Luca sia legato al fatto di mandare all’aria tutto il lavoro fatto in due anni di pandemia.

Il suo commento, con tanto di pronostico, in merito alla situazione Covid in Italia è questo: “Veniamo da due anni di calvario, siamo tutti quanti stremati, abbiamo voglia di riprendere la vita normale. Però, se vogliamo riprendere la vita normale, e riprenderla per sempre, dobbiamo essere prudenti. Altrimenti noi ci illudiamo di ritornare alla vita normale per due mesi, dopo di che si riaccende il contagio e ricominciamo da capo le chiusure. Questa cosa vorrei che entrasse nella testa di tutti quanti”.