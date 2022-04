Covid, virologo Pistello: 'Con Pasqua aumento contagi, tanti non rispettano isolamento'

Roma, 6 apr. (Adnkronos Salute) – "Con la Pasqua è chiaro che ci sarà un aumento dei contagi. Le persone si sposteranno e si riuniranno anche al chiuso con parenti e amici: condizioni ideali per Omicron 2. C'è quindi la necessità di stare attenti, concludere il ciclo vaccinale e fare il booster se ancora non si è fatto.

Uno dei problemi, però, è che ci sono tanti positivi asintomatici che non rispettano l'isolamento ed escono come se nulla fosse e questo non va assolutamente bene. Un aumento dei contagi per Pasqua, se le condizioni rimarranno stabili, sarà controllabile, ma occorre evitare certi comportamenti sconsiderati". Così all'Adnkronos Salute il virologo Mauro Pistello, direttore Unità di Virologia Azienda ospedaliera universitaria di Pisa e vicepresidente della Società italiana di microbiologia, commentando lo scenario epidemico in previsione della Pasqua.