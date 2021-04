Covid: Von der Leyen, 'prepararsi a rispondere a pandemie future'

Roma, 7 apr. (Adnkronos) – "Il mondo deve prepararsi a proteggere l'umanità dalle pandemie future. Tutti i Paesi devono lavorare insieme per migliorare la sicurezza sanitaria globale. Per sostenere questi sforzi, la Commissione Ue co-organizzerà il Global Health Summit" in programma a Roma il prossimo 21 maggio.

Lo afferma la presidente della Commissione Ursula Von der Leyen, secondo quanto riportato sul profilo Twitter ufficiale di Palazzo Chigi.