Roma, 9 ago (Adnkronos) – "Non condivido le parole di #Landini su #greenpass. Difendere e tutelare i lavoratori oggi significa invitarli a vaccinarsi non fingere che vada bene non farlo. Perde una buona occasione per innovare la cultura sindacale e il rapporto della Cgil con iscritti e lavoratori".

Lo scrive su Twitter la responsabile Salute del Pd Sandra Zampa.