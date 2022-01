Covid: Zampa (Pd), 'allargare obbligo vaccinale'

Roma, 4 gen (Adnkronos) – "Noi pensiamo che si possa fare più del green pass rafforzato, andare verso l’obbligo vaccinale per nuove categorie di lavoratori e allargare l’obbligo verso tutti coloro che svolgono una vita attiva, perché possono essere veicolo di contagio per sé e per gli altri".

Lo ha detto la responsabile Salute del Pd Sandra Zampa a radio Immagina.

"I contagi da Omicron corrono a una velocità vertiginosa, e in Italia abbiamo ancora circa cinque milioni di non vaccinati", ha spiegato Zampa. "Non c’è ombra di dubbio che Omicron è già un passaggio ulteriore e diverso all’interno della pandemia ma resta l’incognita di quali altri varianti possano arrivare. Fin quando non avremo messo il mondo in una condizione migliore, di tutela della propria salute, fino a quando non avremo una copertura vaccinale migliore di una larga parte di mondo che come ha sottolineato il presidente Mattarella non può scegliere se farsi somministrare il vaccino, non saremo al sicuro".

"Probabilmente la situazione come si dice diventerà endemica e periodicamente si dovranno sviluppare vaccini in grado di affrontarla", ha concluso Zampa.