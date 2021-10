Covid: Zampa, 'riapertura 100% cultura anche per impegno e rigore Pd'

Roma, 8 ott. (Adnkronos) – “È davvero una bella notizia che i luoghi della cultura tornino a spalancare le porte a tutti, ritrovando quel 100% di capacità nell’accoglienza che la pandemia ci aveva tolto. Bene anche le scelte adottate per gli stadi.

In questo risultato c’è l’impegno del ministro Franceschini in primo luogo, ma soprattutto la rigorosa e coerente linea sostenuta da tutti gli esponenti del Partito Democratico". Lo afferma Sandra Zampa, della segreteria Pd, responsabile Salute.

"Abbiamo sofferto con il Paese e con i cittadini in tutti i lunghi mesi alle nostre spalle. Abbiamo sostenuto battaglie non sempre facili e misure spesso contestate e contrastate, ma l’abbiamo fatto con la certezza che questa strada fosse quella giusta.

La crisi pandemica non è finita e non ne siamo ancora davvero fuori ma un passo dopo l’altro ogni giorno migliora la situazione. Bene che oggi si “festeggi” per le nuove misure, ma senza dimenticare cosa abbiamo alle spalle e ricordando bene chi ha combattuto dalla parte giusta sempre”, conclude.